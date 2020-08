DEAL DONE - Anderlecht stelt langverwachte verdediger officieel voor: "Een zeer aanvallend ingestelde linksachter"

Bogdan Mykhaylichenko was al een tijdje in Brussel en sinds maandag is hij ook officieel een speler van Anderlecht. Paars-wit legt hem vast tot 2024.

Bogdan Mykhaylichenko ruilt het Oekraïense Zoryan Luhansk in voor RSC Anderlecht. Maandag werd zijn contract tot 2024 in het Astridpark officieel bekendgemaakt. "Bogdan heeft op amper 23-jarige leeftijd reeds heel wat wedstrijden op de teller. Hij moet ons snelheid, wendbaarheid en een gezonde agressiviteit brengen op linksachter. Daarenboven is hij zeer aanvallend ingesteld waardoor hij goed past in onze manier van spelen", was sportief directeur Peter Verbeke blij met de aanwinst.