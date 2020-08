Antwerp-doelman die Beker in de lucht mocht steken gaat op proef bij Nederlandse tweedeklasser

Zaterdag stond Bill Lathouwers nog mee op het podium als bekerwinnaar en later in de week staat de jonge doelman op het oefenveld van MVV Maastricht.

Bill Lathouwers (op de foto tussen Benson en Rodrigues) was zaterdagavond de reservedoelman bij bekerwinnaar Royal Antwerp FC. De 20-jarige goalie was het voorbije seizoen vierde keus, achter Bolat, Teunckens en De Winter, maar schoof in de finale enkele plaatsjes op in de pikorde door aflopende contracten bij zijn collega's.

MVV Maastricht

Volgend seizoen zou hij opnieuw de vierde doelman in de hiërarchie worden, achter nieuwkomers Matijas, Butez en Beiranvand. Maar de jonge doelman wil elders ervaring opdoen.

Volgens Gazet van Antwerpen gaat hij deze week op proef bij MVV Maastricht, een Nederlandse tweedeklasser. Als hij daar indruk maakt zit er een uitleenbeurt in voor Lathouwers. Bij MVV zou hij dan uiteraard hoger in de pikorde staan.