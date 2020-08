Oostende nekt zichzelf in eerste minuut: "Maar we gaan zo blijven spelen"

Het moest eigenlijk niet, maar elke speler van Beerschot wees er ons wel op: "Dit Oostende is echt wel goed hoor." Niet dat ze er veel mee kopen, maar KVO zou inderdaad wel eens sterkere ploeg kunnen zijn dan velen denken.

Het was niet slecht aan de bal: veel voetbal over de grond en via de flanken goeie acties proberen maken. "We hebben goeie dingen laten zien", knikte Arthur Theate, die zelf een sterke match speelde als centrale verdediger. "Zo'n voetbal wil de coach zien en dat gaan we blijven spelen."

Risicovol ook, want ook Oostende probeert vanuit de eigen zestien combinerend op te bouwen. "Tja, dat houdt risico's in, maar we gaan dat blijven doen. Dat is de politiek van de club. We gaan altijd proberen over de grond te spelen."

Maar tegen Beerschot liep dat in de eerste minuut wel al fout af. "Dat kan gebeuren. Na één tegengoal gaan we alles niet overboord gooien. We hebben een goeie wedstrijd gespeeld en zullen nog mensen verbazen."