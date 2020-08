Malaria, corona, ... Invallers Genk maken het verschil, Hannes Wolf legt uit: "Ze lopen het niet op in de kleedkamer"

KRC Genk ging erop en erover op bezoek bij Zulte Waregem. En daar mocht het toch ook wel zijn invallers voor danken, want die maakten mee het verschil.

Paul Onuachu kwam iets voor het uur tussen de lijnen, scoorde de gelijkmaker en was ook beslissend in de strafschopfase die de 1-2 inluidde.

Eboué Kouassi viel even later in en deed ook meteen van zich spreken met een sterk halfuur, terwijl de jonge Luca Oyen in zijn invalbeurt nog een bal tegen de lat poeierde.

Corona

De invallers waren dus van belang voor de Limburgers aan de Gaverbeek, Hannes Wolf maakte de balans op: "Kouassi kwam terug met malaria, Onuachu had een positieve coronatest ... Op dit moment konden ze nog geen 90 minuten spelen. Ze gaan nog beter worden. En Luca? Hij deed het goed in de voorbereiding en verdiende deze kans."

"En dan moet Theo Bongonda er nog bijkomen", verwees hij naar die andere positief coronageteste speler. "Vijf controles, drie keer een positief geval: laat ons hopen dat het niet elke keer prijs is. Al had niemand ook effectief symptomen, ze hebben dus allemaal op hun manier thuis kunnen verder trainen. Vanwaar die positieve tests komen? Niet van de kleedkamer, want het is altijd een geisoleerd geval ..."