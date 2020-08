Burgemeesters beslissen mee of er meer dan 400 fans in het stadion mogen: veel positivisme, maar ook twijfels (in Anderlecht en Antwerpen)

Vanaf 1 september mogen voetbalclubs 400 toeschouwers toelaten in hun stadion. Meer mág, maar dan hebben de clubs een aparte toelating nodig van de burgemeester en de bevoegde minister. Op gemeentelijk/stedelijk niveau is men bereid om mee te werken.

De burgemeesters van Brugge en Luik zien het bijvoorbeeld zitten om met de clubs in hun stad op zoek te gaan naar een oplossing. "In een groot stadion als Sclessin moet het mogelijk zijn om meer dan 400 toeschouwers veilig plaats te bieden", zegt Luiks burgemeester Willy Demeyer bij Het Laatste Nieuws.

Voor Anderlecht en de clubs in de stad Antwerpen ligt de situatie anders. "We ­aanvaarden de maximale regels van de Veiligheidsraad", klonk het bij de burgemeester van Anderlecht. "Er gelden nog steeds striktere provinciale maatregelen. Eerst willen we de nieuwe richtlijnen bestuderen", was de teneur in Antwerpen.

Terwijl men in sommige steden graag wil meewerken met de voetbalclubs zijn er dus ook steden die liever de kat uit de boom kijken.