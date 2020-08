Kums verdedigt Thorup: "Ik had niet het gevoel dat het op was met hem"

De trainerswissel bij AA Gent heeft nog niet het gewenste effect gehad. Vorig weekend werd er verloren tegen Antwerp en daar staan de Buffalo's dan met 0 op 9. De schuld van Jess Thorup? Sven Kums ontkent die stelling met kracht.

Het ontslag werd ook niet doorgesproken met de spelersgroep. “Neen, ik ben niet geraadpleegd. En neen, ik had ook niet het gevoel dat het op was. Ik denk niet dat hem iets te verwijten viel", zegt Kums in Het Nieuwsblad. "Wij zijn voornamelijk de reden dat het niet lukte. De tegengoals. En we hebben maar twee goals gemaakt, telkens op corner. Dat is ook mager. Dat alles is onze trainer duur komen te staan."

Kums wil Thorup zelfs verdedigen. "Ik las ergens dat hij de slechtste trainer in jaren werd genoemd. Daar snap ik eerlijk gezegd niets van. We werden tweede in de competitie. Weliswaar zonder play-offs. Er zullen vast mensen zijn die zeggen we niet in vorm waren voor die play-offs. Maar we zijn ook tot de 1/16de finales van de Europa League doorgegaan. Dan kan je niet zeggen dat de trainer het slecht deed."