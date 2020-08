Maxime Lestienne heel belangrijk voor Standard tegen Beerschot: "Ik hoop dat ik dat blijf doen"

Maxime Lestienne was de man van de wedstrijd voor Standard tegen Beerschot. De flankaanvaller scoorde zelf het tweede doelpunt en hij gaf de assist bij het derde doelpunt.

Maxime Lestienne gaf deze zondag tegen Beerschot een heel mooi optreden. Waarschijnlijk zijn beste sinds het begin van dit seizoen. "Ja, ik was efficiënt en dat maakt me gelukkig. Een doelpunt en een assist die goed zijn voor het vertrouwen, ik hoop dat ik dat kan blijven doen", aldus de aanvaller van de Rouches na afloop van de wedstrijd.

Volgens Lestienne had Standard controle in de eerste helft, maar hadden ze in het begin van de tweede helft meer moeten doen met de kansen. "We hadden moeite om dat tweede doelpunt te scoren om los te komen. We gaven Beerschot daarna te veel kansen en gelukkig had Arnaud (Bodart) een aantal goede reddingen in huis. We hebben een goede wedstrijd gespeeld en gaan met de drie punten naar huis", zei de flankaanvaller.

Lestienne is niet opgenomen in de selectie van de Rode Duivels, maar naar eigen zeggen is hij daar niet echt mee bezig. "Als ik erbij ben, is dat een bonus voor mij. Ik ben gefocust op Standard en het enige waar ik aan denk is mijn club. Ik ben hier gelukkig, de groep is geweldig en mijn familie voelt zich goed in Luik. Ik kan niets anders bedenken", besloot Lestienne.