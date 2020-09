KV Mechelen reageert op arrestatie Dieter Penninckx: "Wij zijn ook verbaasd"

Het nieuws over de arrestatie van hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx liep in Mechelen binnen tegen het einde van de wedstrijd tegen KV Oostende aan. Veel kan het bestuur van Malinwa er niet over kwijt. Algemeen directeur Frank Lagast gaf wel een korte reactie.

"Wij zijn ook verbaasd. Het is een lastige dag voor KV Mechelen. Een dubbele ontgoocheling", verwijst Lagast ook naar de nederlaag en de commotie aan het einde van de wedstrijd tegen KVO. "Ik krijg ook maar WhatsApp-berichten waardoor ik op de hoogte ben. Ik weet niet meer dan jullie", ging hij verder over de zaak-Penninckx.

"Nog eens: FNG en KV Mechelen is een apart verhaal. Vinden wij dat plezant? Neen. Ik denk dat het vooral imagoschade is voor Dieter zelf. Zowel Dieter als zijn vrouw waren voorzien om naar de match te komen. Zijn kinderen zaten ook in het stadion. Ik denk vooral aan hen."

Moeilijke momenten

Lagast leeft vooral als mens mee met Penninckx en zijn familie. "Het zijn toch harde omstandigheden. We zijn een familieclub. Dieter heeft er gestaan in onze moeilijke momenten, wij zullen er staan in zijn moeilijke momenten."