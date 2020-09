Vreemd: kapitein Cercle Brugge ontbreekt voor verplaatsing naar Anderlecht

Cercle Brugge vertrok vandaag op afzondering voor de match tegen Anderlecht. Opmerkelijk: hun kapitein hebben ze daarvoor niet nodig.

Taravel is niet gekwetst, maar maakte geen deel uit van de selectie die op afzondering ging. Waarschijnlijk wil de Vereniging van hem af. Cercle Brugge haalde gisteren de France verdediger Marcelin.

Marcelin komt op uitleenbasis van AS Monaco dat in januari 10 miljoen euro aan Auxerre betaalde voor Marcelin. AS Monaco heeft trouwens de laatste weken heel wat (dure) spelers bij Cercle geplaatst.