'Het Benevento van Filippo Inzaghi heeft na Daam Foulon nog een Belgische back op het oog'

Net zoals in 2017 heeft Benevento zich een weg naar de Serie A weten banen, maar nu willen ze graag langer dan een jaartje in de hoogste afdeling vertoeven. Belgische rechtsachter Daam Foulon moet daar mee voor zorgen, maar de club van Filippo Inzaghi heeft nog een Belg op het oog.

21 punten, dat was de balans van Benevento in het seizoen 2017/18. Langer dan een jaar duurde het avontuur in de Serie A niet, maar nu wil de club beter doen. Ze blijven daarvoor rekenen op trainer Filippo Inzaghi, maar ook op een Belg.

Op 1 september legde de promovendus een half miljoen euro neer voor Daam Foulon. Na 2,5 jaar Waasland-Beveren realiseerde het jeugdproduct van Anderlecht zijn droomtransfer. De rechtsback tekende een driejarig contract bij de club en nu hebben de Italianen ook nog een Belgische linksachter op het oog.

Foulon op links, Ciranni op rechts?

Volgens la Dernière Heure is Benevento geïnteresseerd in Alessandro Ciranni, de aanvoerder van Moeskroen. De 24-jarige rechtsachter werd opgeleid bij KRC Genk en deed wat ervaring op in Nederland om in 2019 naar Moeskroen te trekken.

'Les Hurlus' staan er momenteel slecht voor, maar voor Ciranni is de interesse een opsteker. Kan de verdediger met Italiaanse roots straks de verleiding van de Serie A weerstaan als er effectief een bod binnenkomt op le Canonnier?