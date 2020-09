Ongeleid projectiel Lamkel Zé helemaal uit gratie van Leko: "Ze zouden hem nochtans goed kunnen gebruiken"

Opnieuw geen Didier Lamkel Zé in de selectie bij Antwerp zondag. Ivan Leko vindt dat de Kameroener er te veel de kantjes afloopt, ook vorige week. Maar zolang er geen versterking is... blijft de kans dat hij heropgevist wordt.

Het was duidelijk dat Antwerp de snelheid en acties van Lamkel Zé miste tegen Eupen. Benson en Miyoshi zijn nu eenmaal lichtgewichten. "Soit, je kan het draaien of keren hoe je wil: als ze hem er weer bijnemen, is het binnen vijf of zes weken toch terug hetzelfde", zucht Cisse Severeyns.

De Kameroense aanvaller vergooit zijn immense talent. "Het is een ongeleid projectiel. Dat gaat niet meer goed komen. Je krijgt die niet op een rechte lijn. Hij schuift zichzelf steeds verder en verder achteruit. Al zouden ze hem wel goed kunnen gebruiken", vindt Severeyns.

Te veel spelers bij Antwerp zitten immers in een dip. "Je hebt niemand die de vorm heeft om het verschil te maken. Refaelov zit niet op het niveau van de voorbije twee jaar, Mbokani heeft het moeilijk en de rest valt eigenlijk wat te licht uit. De enige die ik nu zou proberen, is Ivo Rodrigues. Maar die is ook verdwenen zeker?"