AA Gent, Vormer, OH Leuven en Kustboys vs "The process & Bakkali", Genk en Moeskroen

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Gantoise

We hebben KAA Gent de voorbije weken vaak bij onze floppers van het weekend moeten steken, maar na speeldag 8 kunnen we ze - eindelijk - ook eens aan de groene kant van ons verhaal posteren. Wat ze lieten zien tegen Beerschot was knap.

Perfect was het zeker (nog) niet, maar oogstrelend des te meer. Voorin draaide het: vijf doelpunten, leuke combinaties tussen de spitsen, ... Hier zit eindelijk terug wat muziek in. Nu is het natuurlijk zaak om Yaremchuk en co aan boord te houden.

't Spel van O-hasj-El

Beerschot maakte de voorbije weken heel wat indruk, maar verloor nu wel zwaar in Gent. Toch mogen ze met 15 op 24 zeker niet klagen over hun seizoen tot dusver. En ook OH Leuven is zeer goed bezig dit seizoen: 14 op 24.

Tegen Zulte Waregem speelde het bovendien opnieuw ook gewoon een heel leuke wedstrijd. Xavier Mercier is het absolute toonbeeld, de lopende mensen rondom hem doen de rest - met Sowah al vaak in een glansrol ook. Mooi om naar te kijken simpelweg, Leuven dartelt en swingt, om high van te worden.

Kustboys

Hadden we onze twijfels bij het begin van het seizoen rondom de praktijken bij KV Oostende, met een onbekende jeugdcoach en veel jong geweld tussen de lijnen? Ja, enorm. Zoveel naïviteit in de Jupiler Pro League, dat moet problemen opleveren dachten we.

Na acht speeldagen moeten we daar voorlopig van terugkomen. De Kustboys zijn zes wedstrijden op rij ongeslagen - dat was al drie jaar geleden bijna. En bovendien: het spel is ook hier enorm leuk om naar te kijken. Aanvallend, met veel drive en een goede balans.

FLOP

The process

Trust the process, verkoop je grootste talent. Veel meer kunnen we er eigenlijk niet over zeggen. Ruud Vormer was dan wel in topvorm voor Club Brugge, een contractverlenging tot 2025 doet wat met een mens ongetwijfeld.

Het stond in schril contrast met de onzekerheid bij Anderlecht. Een jeugdige bende die niet kan wegsteken dat het een enorm kwaliteitsverschil heeft met een team als blauw-zwart. Bouwen is een ding, maar waaraan wordt nu precies gebouwd? Op Jan Breydel was dat niet helemaal duidelijk, de prestatie van Bakkali was ontluisterend.

KRC Genk

Een nieuwe coach is niet altijd meteen de oplossing. Dat weten ze bij Gent na het ontslag van Jess Thorup en de korstondige stint van Laszlo Bölöni en dat weten ze nu ook bij Genk na de komst van ... Jess Thorup.

Het was een wel zéér matig Genk dat we zagen in de eerste helft. De 2 op 6 is allerminst een droomstart voor de Deense gentleman en er is niet veel beterschap te zien na Wolf voorlopig. Het was bovendien ook al de tweede keer op rij dat de zege uit handen werd gegeven.

Moeskroen

Terwijl Waasland-Beveren opnieuw een beetje tekenen van beterschap toonde tegen KRC Genk, was het bij Moeskroen opnieuw huilen met de pet op.

Simpelweg te weinig kwaliteit. Normaal gezien zou je dan zeggen dat de degradant bekend is, al kan in België natuurlijk nog vanalles.