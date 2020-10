Lukaku wil Kompany ooit achterna: "De aantrekkingskracht voor een speler uit de eigen jeugd is gewoon te groot"

Romelu Lukaku hoopt dit seizoen even goed te doen bij Internazionale dan het vorige. Dat wordt niet evident, want de Rode Duivel maakte veel indruk in Italië.

Big Rom blijft ook Anderlecht op de voet volgen. De club beleeft enkele moeilijke seizoenen, maar het paarse bloed kruipt duidelijk waar het niet gaan kan bij de Rode Duivel. “Het is nu natuurlijk niet makkelijk voor mensen met paars bloed", zegt Lukaku in een interview met Het Laatste Nieuws. "Ik denk dat elke grote club door zo’n momenten moet.” Hij begrijpt ook de de terugkeer van Kompany naar het paarswitte nest. “Zeer zeker. Als je de sleutels krijgt van jouw club en je kunt die vanaf nul terug opbouwen...” Paarswit hart En de nummer negen van de Rode Duivels doet de RSCA-fans ook dromen. “Ik keer nog terug. Zeker en vast. De aantrekkingskracht voor een speler uit de eigen jeugd is gewoon te groot. Vraag maar aan jongens als Leander Dendoncker, Youri Tielemans. Zij blijven ook bij de club betrokken omdat we er zo veel mooie momenten beleefd hebben."

Lees ook... Roberto Martinez mag een dikke kaars branden dat Romelu Lukaku niets overkomt in de aanloop naar het EK