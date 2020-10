Debutant Van Cleemput is categoriek: "Overtreding op mij bij dat eerste doelpunt"

Jules Van Cleemput debuteerde in het shirt van Charleroi. Helaas voor de ex-speler werd het een debuut in mineur. De Carolo's gingen immers met 2-1 onderuit op bezoek bij Racing Genk.

Jules Van Cleemput werd door Karim Belhocine meteen in de basis gedropt. De blonde rechtsachter was na afloop vooral teleurgesteld omwille van het resultaat. "Natuurlijk, niemand verliest graag", aldus de ex-speler van KV Mechelen. "We moeten de knop omdraaien nu, en vooral werken aan onze fouten. We hebben vanavond meer dan voldoende kansen gecreëerd om iets te rapen hier."

"In defensief opzicht gaven we nauwelijks iets weg. Bovendien ging er bij hun eerste doelpunt een overtreding op mij vooraf. Ik onderschepte een bal en die speler van Genk (Bongonda, nvdr.) torpedeert mij. En dat tweede doelpunt was gewoon een schitterende actie van Maehle. Voor de rest zat het echt goed dicht bij ons."

Voor de 22-jarige Van Cleemput deed het nog eens deugd om aan een wedstrijd te starten. Bij KV Mechelen werd hij geblokkeerd door Issa Kaboré. "Wanneer het de laatste keer was dat ik mocht starten? Dat moet heel lang geleden zijn. Ik ben blij dat de coach vertrouwen in mij stelt. Ik heb proberen uit te voeren wat hij van mij verlangde: goed in blok staan in balverlies en ook aanvallend voor de nodige impulsen zorgen."