Analist stelt stilaan actuele vraag: "Moeten we de play-offs wel spelen?"

Steeds meer coronagevallen, reeds vier uitgestelde matchen, cijfers die de hoogte ingaan... Gaat de Pro League het hele seizoen zoals het nu genoteert staat, afgewerkt krijgen? Analist Johan Boskamp vindt dat er toch eens over de play-offs moet nagedacht worden.

De competitie stopzetten, is voor hem wel nog niet aan de orde. "Je zit nu met heel veel positief geteste voetballers en er zijn al wedstrijden uitgesteld maar ik zou proberen doorzetten, mits enkele aanpassingen in de kalender. Want die zit gewoonweg te vol. Tot en met de kerstperiode moeten de topspelers drie matchen per week spelen. Dat is niet te doen. Je pleegt roofbouw op je lichaam", zegt hij in HBvL.

De blessurelast zal onvermijdelijk groot worden. "Daarom vind ik dat we ons moeten afvragen of we aan het einde van dit seizoen play-offs moeten spelen. Ik zie het niet snel gebeuren, want de grote ploegen moeten geld verdienen. Maar er staat in de zomer ook een EK voor de deur, hé. En je krijgt nog WK-kwalificatiematchen en je moet al die uitgestelde wedstrijden nog ingehaald krijgen. Toch eens over nadenken dus.”