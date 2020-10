Vanheusden begrijpt non-match van Standard niet: "Net twee heel moeilijke matchen goed doorgekomen"

Een enorme ontgoocheling bij Standard zondagavond. Maar ze zochten geen excuses en keken enkel naar zichzelf. "Dit moet eruit", zei een boze kapitein Zinho Vanheusden.

Dat Standard de leidersplaats liet liggen, was niet hun eerste bekommernis. Als je zo speelt, heb je weinig kans om een wedstrijd te winnen. "Met die eerste plaats moeten we niet bezig zijn, we moeten enkel naar onszelf kijken", aldus Vanheusden. "Zulke matchen moeten we gewoon beter aanpakken. Dit moet er echt uit."

Nochtans leek Standard na de matchen tegen Charleroi en Club Brugge op de goeie weg. "Die efficiëntie, zowel voor- als achterin, moeten we dringend terugvinden. We moeten onze kansen afmaken. Na twee heel moeilijke matchen in de competitie hier verliezen is heel zuur."