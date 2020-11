Straf! Beerschot meest spectaculaire ploeg van Europa en laat net Bayern München achter zich

Beerschot is aan een sterk seizoen bezig in de Jupiler Pro League, maar de promovendus kan daarnaast nog een straffe statistiek voorleggen. Zo is de ploeg op basis van de laatste 7 wedstrijden de meest spectaculaire ploeg in Europa.

Beerschot staat voorlopig op een knappe tweede plaats in 1A en de ploeg zorgt ook voor heel wat spektakel. Volgens de laatste 7 wedstrijden is de ploeg van Hernan Losada zelfs de meest spectaculaire ploeg van Europa. De club maakte het zelf bekend via Twitter.

In de wedstrijden van Beerschot is er namelijk een gemiddelde van 6 doelpunten per wedstrijd. Zo laten ze net Bayern München (5,5 doelpunten per wedstrijd) en Atalanta (5 doelpunten per wedstrijd) achter zich. Ajax volgt op de vierde plaats met 4,9 doelpunten per wedstrijd.