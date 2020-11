STVV-flop scoort aan de lopende band in de Eredivisie

In 2019 tekende Rai Vloet transfervrij bij Sint-Truiden, maar zijn passage bij de Limburgers was allesbehalve een succes. De Nederlander verliet de Pro League al na twee wedstrijden en keerde terug naar zijn thuisland.

Nadat topschutter Cyriel Dessers naar KRC Genk vertrok, zocht Heracles Almelo een nieuwe offensieve versterking. Uiteindelijk kwamen ze bij Rai Vloet terecht, de aanvallende middenvelder stond in de belangstelling van verschillende clubs maar tekende een contract voor drie jaar bij Heracles.

In de tweede seizoenshelft van de jaargang 2018/19 lag hij onder contract bij Sint-Truiden. Daar kwam hij niet verder dan twee korte optredens in play-off 2. Na die paar maanden in Truiense loondienst mocht hij transfervrij vertrekken.

Vloet scoort vlotjes

En hij heeft zijn start zeker niet gemist. Na zeven wedstrijden liet hij al zes keer de netten trillen en gaf hij ook één assist. Momenteel staat zijn club op een veilige tiende plaats, maar hoopt het de goede vorm van het voorbije seizoen verder te kunnen zetten. Daarbij rekent het op de kwaliteiten van hun vlot scorende aanvallende middenvelder, Rai Vloet.