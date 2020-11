Met dertien verliespunten op kop, geen dominante ploeg in JPL: analisten en Clement analyseren

Toegegeven: Charleroi heeft nog een match voor de boeg en kan zo nog drie punten uitlopen op Club Brugge. Maar toch: er steekt geen ploeg bovenuit, zoveel is duidelijk. Analisten en coaches leggen uit.

De top-7 die op twee punten van elkaar staat? Dat is alweer van het seizoen 1962-1963 geleden. "Op Charleroi na zijn onze topclubs niet te denderend aan het seizoen begonnen", aldus Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

"Club Brugge is minder goed dan iedereen dacht, Antwerp heeft tijd nodig, AA Gent de nodige problemen gekend en ga zo maar door ... Het is geen Belgisch fenomeen, want ook in het buitenland zijn de topclubs minder dominant dan voorheen."

Geen dominantie

En toch: Club Brugge staat toch maar weer mooi (mee) op kop: "Ik kijk niet specifiek naar het klassement, dus ik wist het niet", aldus Philippe Clement na de zege op bezoek bij KV Oostende.

"Tot nu toe stak er geen enkele ploeg bovenuit, het zit allemaal dicht bij elkaar, we kunnen niet de dominantie van vorig jaar bovenhalen en de andere ploegen ook niet", analyseerde de oefenmeester van blauw-zwart.