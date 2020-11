Mignolet had aanbod van andere Belgische topclub: "Serieus nagedacht over aanbod van Genk"

Simon Mignolet is één van de absolute sterkhouders van Club Brugge. De doelman brak ooit door bij STVV, maar voor hetzelfde geld stond hij bij KRC Genk tussen de palen.

Vlak voor zijn grote doorbraak in het eerste elftal bij STVV stond Simon Mignolet dichtbij een transfer naar KRC Genk. De Smurfen hadden met Thibaut Courtois en Koen Casteels al goud in handen en hadden het plan opgevat om ook Big Si aan dat lijstje toe te voegen.

“We hebben serieus nagedacht over het aanbod van Genk”, bekent mama Bernadette in Het Laatste Nieuws. “Maar uiteindelijk moest hij verhuizen naar een gastgezin, terwijl ik Simon liever thuis hield.”

We wilden niet op één paard wedden

Ook de schoolloopbaan van Mignolet kwam ter sprake. “Een verhuis naar Genk zorgde meteen voor een verhuis naar de Topsportschool. Maar we wilden niet op één paard wedden. Een brede algemene ontwikkeling was voor ons belangrijk. Wat als het niet zou lukken in het voetbal? Om dezelfde reden wezen we later een aanbod van PSV af.”