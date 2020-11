Gent komt met transfernieuws: jongeling treedt in voetsporen van landgenoten bij Club, Cercle, Antwerp (en Standard min of meer)

KAA Gent beleefde nog geen topseizoen, maar het had deze week wel hoopvol nieuws te melden vanuit de kern met een nieuwkomer. Hij komt zo in een kort, maar illuster rijtje.

KAA Gent maakte via zijn site wereldkundig dat het Hao Wang een contracct heeft aangeboden tot het einde van het seizoen.

De 19-jarige Chineze middenvelder trainde al enkele maanden bij de belfoten en krijgt daarvoor nu een eerste contract.

Vierde Chinees

Als hij speelminuten kan verzamelen bij de A-kern, zou hij de vierde Chinees worden die dat weet te presteren.

Eerder presteerden Fangzhou Dong (2004, Antwerp, 9 wedstrijden), Yang Wang (2009-2010, Cercle Brugge, 16 wedstrijden) en Shangyan Wang (2013, Club Brugge, 6 wedstrijden) dat al. In 2018 tekende Hao Zhang bij Standard, maar hem zagen we nooit in de JPL.