Vanderhaeghe wil met KVK vrank en vrij voetballen bij Club: "We dromen en wie weet kunnen we het waarmaken"

De eerste verplaatsing na de interlandbreak kan tellen voor de troepen van Yves Vanderhaeghe. KV Kortrijk moet zaterdagavond op bezoek bij Club Brugge, terwijl het ook nog kampt met verschillende afwezigen. Simpel is anders, maar Vanderhaeghe droomt toch van de zege.

KV Kortrijk zal in Jan Breydel een aantal sterkhouders moeten missen. Dat benoemde Yves Vanderhaeghe ook op zijn persconferentie, al wil dat niet zeggen dat hij zich op voorhand al neerlegt bij een nederlaag. "Uitwedstrijd op Club Brugge: alles te winnen, denk ik. We hebben de laatste drie matchen zeker niet slecht gespeeld. Alleen hebben we misschien te weinig punten", aldus Vanderhaeghe over de 2 op 9 van zijn team.

Verrassing alleen maar bonus

Het zou dus wel meegenomen zijn om dus op een onverwacht moment toch de volle buit mee te graaien. "Als je dan voor de verrassing zou kunnen zorgen, zou dat alleen maar bonus zijn. Ik stel voor dat de groep vrij en vrank naar Club Brugge gaat en de goede mentaliteit toont. Vooral ook in het achterhoofd houden dat we de laatste drie matchen redelijk veel kansen bijeen voetballen."

Het is wel de vraag of KVK dat ook kan buitenshuis tegen de landskampioen. "Dat is op Club Brugge niet elk jaar gegeven, maar wie weet kunnen we dat toch bewerkstelligen. We dromen en wie weet kunnen we het waarmaken", besluit de hoopvolle coach.