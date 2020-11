Man van de match Nazon doet of zijn neus bloedt na provocatie: "Ik heb niets tegen Brys, het was gewoon een viering"

Duckens Nazon, toch wel een naam die om te onthouden, op basis van wat hij liet zien maandagavond aan Den Dreef. Dankzij zijn twee doelpunten raapte STVV een punt. Een vorm van revanche tegen ex-coach Brys en dat liet Nazon vooral na zijn eerste treffer blijken.

Eerst en vooral was terecht tevredenheid op zijn plaats omwille van de eigen prestatie. "Mijn eerste taak is doelpunten maken, daarom ben ik hier blij mee. In alle matchen wil ik mezelf bewijzen en elke match beter doen. Ook buitenshuis ben ik erg gemotiveerd", verklaarde Nazon na afloop van de partij in Leuven.

Zijn reactie na zijn eerste doelpunt sprak boekdelen: even Brys lik op stuk geven. Al gebaarde Nazon op de persconferentie van krommenaas. "Neen, neen, dat ging niet om hem als coach. Ik heb niets tegen hem. Het was gewoon een viering." Hij wist zelf goed genoeg dat het wel om de figuur Marc Brys draaide, toch? "Neen, dat weet ik niet. Misschien weten jullie het."

Mooi stukje toneel

Mooi stukje toneel, dan maar weer over de match praten. Het was wel een goal van mooie makelij. Het was vooral knap hoe Nazon meerdere verdedigers afhield. "Dat reflecteert mijn persoonlijkheid: ik vecht tot het einde. Geen genade", moest de Haïtiaan lachen.

Naast zijn twee goals had Nazon nog een keer kunnen scoren, in het begin van de tweede helft. "De voorzet kwam perfect, maar ik was niet heel zeker en daar verlies ik een secondje. Als ik er van in het begin in geloof, komt het goed. Ik duik er ook naar met mijn rechter. Met mijn linker kon ik er niet aan."

Nog blij met een punt

Met een puntendeling huiswaarts kunnen keren: het is nog maar de tweede keer dat Sint-Truiden er in slaagt. "Zij drukten op het einde, maar op basis van wat we toonden in eerste helft, hadden we moeten winnen. Als je 2-1 achter komt, ben je wel blij dat je nog een punt pakten."