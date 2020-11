Butez komt terug op afgesprongen transfer naar Club Brugge: "Ik had een mondeling akkoord, gesprekken met Clement,..."

Jean Butez heeft in het tussenseizoen zijn welverdiende transfer naar de Bosuil gekregen. Nochtans scheelde het geen haar of de Fransman stond bij Club Brugge onder de lat. Royal Excel Mouscron vroeg echter in laatste instantie meer en meer.

Club Brugge koos uiteindelijk voor Simon Mignolet. Jean Butez begrijpt zelf ook wel dat blauw-zwart zo’n kans niet kon laten liggen. Niet alleen de werkwijze van de landskampioen, maar ook de houding van Royal Excel Mouscron steekt.

“Ik had een mondeling akkoord met Club Brugge”, bevestigt Butez in Het Laatste Nieuws. “Ik had gesprekken met het bestuur, Philippe Clement deed zijn plannen uit de doeken,... Het was eigenlijk rond.”

De Fransman heeft er wel levenslessen uit getrokken. “Ik weet nu hoe het er aan toe kan gaan in het wereldje. “In eerste instantie was ik ontgoocheld in de houding van mijn toenmalige werkgever.”

Anno 2020 staat Butez onder de lat bij de Great Old. “Maar ook die transfer sprong in laatste instantie bijna af. Plots probeerde Moeskroen er meer uit te halen. Luciano D’Onofrio was duidelijk en liet hen weten dat alles zou afgeblazen worden. Gelukkig was dat niet het geval.”