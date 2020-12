Ivan Leko en Marc Brys reageren na onderhoudende Antwerp-OHL: "Ook wat geluk gehad" & "Catastrofaal begonnen"

Het slotakkoord van speeldag 14 mocht er zijn. Antwerp stuurde Oud-Heverlee Leuven zonder punten naar huis na een wedstrijd die ons geen minuut verveelde. Beide coaches gaven hun visie over de 3-2.

"Ik weet niet wat er gebeurde, maar na acht minuten stonden we 2-0 in het krijt. Een catastrofaal begin. We speelde met een onuitgegeven achterhoede, maar de goal alleen daaraan wijten is niet correct. Het was wat te nerveus langs onze kant", vatte Marc Brys de openingsfase samen.

Dit was een van onze beste matchen op offensief vlak.

"Wat me tevreden stelde is dat we meteen die fighting spirit toonden daarna. We creëerden momenten en pakten die. In de tweede helft gingen we verder op dat elan maar de goal viel jammer genoeg aan de overkant. We gingen nog vol voor die gelijkmaker, kregen nog een drietal mogelijkheden met de kans van Mercier als uitschieter. We zijn toch ontgoocheld met dit resultaat", besloot Brys.

"Het was een goede match met twee teams die wilden voetballen. Dit was een van onze beste matchen op offensief vlak: 29 schoten, 3 goals en nog veel gevaarlijke momenten. We hadden in die eerste helft ook vijf of zes keer kunnen scoren. We winnen en dat is uiteindelijk het belangrijkste. Vandaag hebben we het geluk wat aan onze kant gehad. Ze kunnen altijd nog tegenprikken als je niet met twee goals verschil die slotfase in gaat", aldus Ivan Leko.