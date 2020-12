Defour koos voor KV Mechelen, maar aasde aanvankelijk op buitenlands avontuur: "Zij kozen uiteindelijk voor Lucas Biglia"

Steven Defour keerde afgelopen zomer terug naar zijn jeugdliefde. De voormalige Rode Duivel wachtte lang af vooraleer hij zijn kribbel zette bij KV Mechelen, maar dat had zo zijn redenen.

Nadat zijn contract bij Antwerp afliep en het duidelijk was dat hij niet op een verlenging van zijn overeenkomst moest rekenen, dacht Defour aan een vertrek naar het buitenland. Twee pistes liepen uiteindelijk op niets uit.

Gedwarsboomd door Covid en Biglia

"Karagümrük toonde interesse, maar zij kozen uiteindelijk voor Lucas Biglia" zegt de 32-jarige middenvelder in La Capitale. "Ik sprak aan het einde van de zomer ook met Burnley. Ik kon er gaan meetrainen, maar covid gooide alles in de war. Je moest als buitenlander twee weken in quarantaine gaan en door de verkorte voorbereiding was het dan niet meer handig om er nog even te gaan meetrainen."