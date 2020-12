De Bilde wil niet in de voetsporen treden van Nilis en Frutos: "Als Kompany zou bellen om T2 te worden? Neen, toch niet"

Gilles De Bilde komt dezer dagen steeds prominenter in beeld als analist. De ex-speler van onder meer Anderlecht schuwt vaak de kritiek op zijn ex-ploeg niet, al heeft hij geen zin om zelf in het trainersvak te stappen.

De Bilde was commentator bij Eleven bij de wedstrijd van Anderlecht tegen Zulte Waregem afgelopen vrijdag en liet zich kritisch uit over het geleverde spel van paars-wit.

“Het is moeilijk om te geloven in een proces als er geen kwaliteit is. Anderlecht speelt alles behalve dominant voetbal.” De aanvallers van Anderlecht spelen zonder inzicht en het aanvallende voetbal in het zestienmetergebied van de tegenstander is dramatisch", klonk het toen.

De voormalige Rode Duivel kon dit seizoen aan de slag in de technische staff bij twee clubs, maar sloeg deze af.

Niet in de voetsporen van Nilis en Frutos

"Ik kreeg twee aanbiedingen om assistent-trainer te worden", geeft De Bilde toe bij Eleven Sports. "Waarom niet? Omdat ik daar wellicht niet het geduld voor heb. Als Kompany zou bellen om T2 te worden? Neen, toch niet."