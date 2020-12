Excentrieke Georges-Louis Bouchez wil naar het profvoetbal: "Ik wil binnen vijf jaar in 1A spelen"

We kennen Georges-Louis Bouchez vooral als partijvoorzitter van MR, maar de politicus is daarnaast een groot voetbalfan én president van Royal Francs Borains. En hij heeft grote ambities.

En dan hebben we het niet over de politiek. “Ik ben op jonge leeftijd al partijvoorzitter”, aldus Jean-Louis Bouchez in Het Laatste Nieuws. “Ik ben er dus vroeg bij om aan de touwtjes te trekken. Wat als ik ooit de kans krijg in het profvoetbal? Ik zeg er geen nee tegen.”

De voorzitter van de Franstalige liberalen is een fan van RSC Anderlecht én heeft sinds kindsbeen af een zwak voor KRC Genk. Maar hij wil vooral Royal Francs Borains naar de Jupiler Pro League loodsen.

“Om heel eerlijk te zijn: ik wil over vijf jaar in 1A spelen”, verrast Bouchez. “Al de rest is economisch niet rendabel. In Eerste Nationale draait een goede ploeg op een budget van 800.000 à één miljoen euro.”

De televisierechten - al worden die wedstrijden niet of amper uitgezonden - bedragen amper 50.000 euro. “Dat wil zeggen dat wij de rest moeten halen uit ticketing, catering en sponsoring. De eerste twee zijn er niet in coronatijden. En welke sponsor wil 100.000 euro geven zonder visibiliteit?”

“Dus zeg ik dat ik maximaal drie jaar in Eerste Nationale wil blijven”, besluit Bouchez. “1B is hetzelfde verhaal, toch? Ook daar moet je na twee jaar weg. Ik denk dat het mogelijk is. Op de as La Louvière-Mons is er momenteel geen voetbal. Het veld is van Francs Borains.