Frédéric Gounongbe laat zich uit over Mbaye Leye bij Standard

Mbaye Leye is de nieuwe coach van Standard. En dat heeft uiteraard ook de tongen losgemaakt bij de analisten.

Mbaye Leye is terug bij Standard. En deze keer als T1. Benieuwd wat dat gaat geven de komende maanden.

Frédéric Gounongbe zag het aankomen: "Neen, ik was niet verrast door zijn aanstelling. Mbaye kent de groep zeer goed en het kampioenschap ook."

"Hij is de competitie ook blijven volgen de voorbije maanden en is klaar voor de challenge. Dat was hij eigenlijk deze zomer ook al", aldus de ex-collega van Leye bij Zulte Waregem.

"Hij houdt van positief voetbal en gaat een nieuwe dynamiek brengen, daar ben ik zeker van. Het is - zeker gezien de omstandigheden - een goed huwelijk."