"Slechtste manager waarmee ik ooit samenwerkte": Sheffield Wednesday-eigenaar spaart Tony Pulis niet

Sheffield United is troosteloos laatste in de Premier League, maar ook stadsgenoot en rivaal Sheffield Wednesday kent sombere tijden. De ex-club van Marc Degryse staat op twee na laatste in de Championship, met amper een punt meer dan de hekkensluiter.

De ervaren Tony Pulis (62) betaalde daarvoor eerder deze week het gelag. Pulis, die in de Premier League geruime tijd actief was bij Stoke City, was pas sinds 10 november in dienst bij Sheffield Wednesday. Amper anderhalve maand en tien wedstrijden later werd hij alweer de laan uit gestuurd.

"Hij is de slechtste manager waarmee ik ooit gewerkt heb", liet Sheffield-eigenaar Dejphon Chansiri optekenen op een persconferentie. "Hem aannemen was totaal fout. Ik kan me zo'n fout niet meer veroorloven."

"Hij vertelde me doodleuk dat het elftal beter tot zijn recht zou komen bij een coach die op een andere manier speelde. Helemaal anders dan wat hij me bij zijn aanstelling zei... Hij wist gewoon niet hoe hij dit elftal moest managen", fulmineerde Chansiri.