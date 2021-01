Thorup is héél blij met zijn overstap: "Ik vergelijk de club met Anderlecht"

Jess Thorup drukt stilaan zijn stempel op FC Kopenhagen. Voor de voormalige coach van KAA Gent en KRC Genk is het dé stempel voor zijn carrière.

We schreven eerder al hoe Jess Thorup zijn laatste uren bij KRC Genk heeft beleefd en hoe de afhandeling van zijn overstap naar FC Kopenhagen is verlopen. Dat kan je via DEZE LINK nog eens nalezen.

Thorup werd door de Deense topclub binnengehaald om de crisis te bedwingen. En met succes: Kopenhagen kampeert momenteel op een zesde plaats. Bovendien is de hand van de coach ook in het spel stilaan zichtbaar.

“Met die rangschikking vallen we net binnen play-off 1”, legt Thorup uit in Het Laatste Nieuws. “Maar het verschil met België is dat de punten hier niet gehalveerd worden. De ambitie blijft het hoogste: Kopenhagen wil altijd de titel pakken.”

Het is niet voor niets de grootste en meest succesvolle club van Denemarken en bij uitbreiding volledig Scandinavië. “Na één week zei ik dat dit een overgangsseizoen kon worden. Iedereen zat met grote ogen te kijken. Zoiets werd nooit eerder gezegd door iemand bij Kopenhagen.”

“Ik vergelijk de club dan ook met RSC Anderlecht”, besluit Thorup. “Ze hebben het er iets moeilijker momenteel, maar Anderlecht is een instituut. Dat is Kopenhagen ook. Bovendien zit er financiële power achter de club. Op het oefencentrum werken veertig mensen, maar in het Parken Stadion zijn dat er nog eens honderd.”