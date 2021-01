Mag Paul Onuachu hopen op Gouden Schoen of niet? "Ik ga gewoon eens kijken hoe het werkt"

Refaelov en Holzhauser zijn de twee meest geciteerde kanshebbers op de Gouden Schoen? Onuachu kan nochtans ook aardige adelbrieven voorleggen in 2020. De doelpuntenmachine van KRC Genk fixeert zich niet op een eventuele eindpositie.

"Ik weet niet heel veel over de Gouden Schoen-uitreiking hier", moet de Nigeriaanse spits toegeven. "Ik wil er naartoe gaan om eens te zien hoe het is, ik ga gewoon eens kijken hoe het werkt." Het zal sowieso anders zijn dan anders dit jaar door Covid-19. Geen groots gala, maar daarom is het nog geen minder belangrijke avond.

Ik weet niet of ik één van de favorieten ben

Hoopt Onuachu op de Gouden Schoen? Hij was toch één van de beste spelers in België? "Ik weet niet of ik één van de favorieten ben", blijft de boomlange aanvaller bescheiden. "We zullen zien wat de mensen beslissen en hoe er gestemd gaat worden."

Aan enige voorspelling op welke plaats hij gaat eindigen, doet hij dus niet mee. "Het is afwachten... Ben ik top vijf, ben ik top drie? Ik ga er niet te veel over nadenken."