Blessin geen voorstander sneeuwduel: "Moet ik nu Pro League bekritiseren? Verdiende zege na pingpongmatch"

Alexander Blessin maakte voor aanvang al duidelijk dat hij het onverantwoord vond dat de wedstrijd tegen Kortrijk doorging. Na 90 minuten was hij wel de winnende coach. De Duitser vond ook dat zijn team het best omging met de omstandigheden, al kon het geen echte voetbalwedstrijd genoemd worden.

"We hadden tegen de ref gezegd dat de gezondheid van de spelers het belangrijkste is. We wilden zeker niet spelen", maakten Blessin en zijn spelers hun mening kenbaar over de volledig besneeuwde grasmat. Toch werd er anders beslist. "Moet ik nu de Pro League bekritiseren? Het was geen bespeelbaar veld. Zij hebben beslist om te spelen, het is niet mijn job om daar achteraf commentaar op te geven."

Zelfde omstandigheden

Blessin vond KVO wel beter met de omstandigheden omgaan dan tegenstander Kortrijk. "Eens de beslissing valt dat je speelt, heb je twee ploegen die dezelfde omstandigheden hebben. Ik kan na onze zege nu niet ineens zeggen dat alles perfect was. Het was geen grootste wedstrijd. Je moest op de juiste momenten scoren en de tweede ballen winnen. Het was als een pingpongwedstrijd."

De bezoekers waren de hele wedstrijd amper gevaarlijk. "In de laatste tien minuten was er een beetje druk van hen. In de eerste tachtig minuten heb ik geen kans van Kortrijk gezien. Bram Castro heeft zijn kwaliteiten niet moeten tonen. We waren de betere ploeg, het was een verdiende zege."