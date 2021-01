Selim Amallah weer op zijn best en dat heeft effect op heel Standard: "We hebben nog altijd zelfde ambities"

Aan de capaciteiten van Selim Amallah hoeft niet getwijfeld te worden. Om verscheidene redenen heeft de Belgische Marokkaan Standard dit seizoen nog niet naar een hoger niveau kunnen tillen, tot nu. Amallah was woensdagavond de uitblinker in Mechelen.

Sinds de aanstelling van Mbaye Leye is het een enorme ommekeer. Standard won al drie wedstrijden op rij. "De coach heeft een verandering in ons spel aangebracht." Eén van de instructies was blijkbaar dat Amallah van ver mocht uithalen. Dat heeft in Mechelen de 0-2 opgeleverd. "De coach had me gezegd dat ik naar doel mocht schieten. Risico's nemen zit in mijn spel."

Niet enkel voor de ploeg, maar ook voor Amallah zelf is het een ferme opsteker. "Het geeft me vertrouwen om op dezelfde weg door te gaan. Dan zit het goed mentaal en fysiek." Hij zou zelfs een tweede keer gescoord hebben, als zijn ploegmaat Balikwisha de bal niet nog net over de lijn had getikt bij de 0-4. Dat leek niet naar de zin van Amallah. Is hij nu kwaad? "Neen, neen, ik ben niet kwaad. Goed voor zijn vertrouwen dat hij gescoord heeft."

We weten tot wat we in staat zijn

Al had hij wel een waarschuwing, bij wijze van grapje weliswaar. "Als hij buitenspel stond, had ik 'm wel afgemaakt", lacht Amallah. Na drie opeenvolgende zeges mag Standard weer hoop koesteren op een plek hoog in de rangschikking. "We hebben nog altijd dezelfde ambities. We weten tot wat we in staat zijn en welk talent er in de ploeg zit. We nemen match per match. Deze 9 op 9 is goed, maar we mogen niet te snel tevreden zijn."