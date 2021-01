Gebrek aan fair-play stoort analist: "Was ik Ruud Vormer, dan had ik John van den Brom getackeld"

Het gedrag van John van den Brom is ergerlijk voor een aantal analisten, zoveel is duidelijk na enkele wedstrijden in 2021.

Tegen Gent had hij al eens een tweede bal op het veld gegooid en ook tegen Club Brugge was het opnieuw raak. Tweede keer op rij "Het viel me tegen dat John van den Brom voor de tweede keer de regels van de fair play vergat", aldus René Vandereycken in Het Nieuwsblad. "Hij voorkwam deze keer dat Vormer snel kon ingooien. Was ik Vormer, dan had ik Van den Brom getackeld."