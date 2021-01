Vercauteren kennende: die gaat Lamkel Zé niet los willen laten

Zo gek als een achterdeur en "niet zo slim", dixit Sven Jaecques. Maar op een veld heeft Didier Lamkel Zé soms van die ingevingen die als geniaal bestempeld kunnen worden. En daar kan Frank Vercauteren mee leven. Of hij hem gaat laten vertrekken? We betwijfelen het...

We kennen Vercauteren nu al dik 15 jaar als trainer en we weten wat hij denkt van druk van buitenaf: hij veegt er zijn voeten aan. Dat de harde kern van Antwerp eist dat Lamkel Zé vertrekt, zal in de bestuurskamer wel een item zijn, maar niet bij Vercauteren zelf. Hij kijkt enkel naar wat hij het team kan bijbrengen.

Dat hij daarvoor ook de banbliksems van de rest van de kleedkamer moet ondergaan, deert hem niet. Vercauteren is sowieso geen trainer die dicht bij zijn spelers staat, dat laat hij aan zijn assistenten over. Dus zolang Lamkel Zé zich op training aanmeldt en in matchen het verschil blijft maken, gaat hij hem niet laten gaan.

De mercato eindigt maandag om middernacht, maar het bestuur zal serieus zijn best moeten doen om Vercauteren te overtuigen hem te laten gaan. Ampomah en Benavente, hij gelooft er niet al te veel in. 't Zijn geen jongens waar hij oorlog mee kan gaan voeren.

Straks komt Dieumerci Mbokani terug, maar we zien hem eerder De Pauw opofferen dan Lamkel Zé uit de ploeg te zetten. Hij heeft dat ene speciale dat hij bij weinig andere jongens terugziet. Maar wat met de harde kern? Die eisen nog steeds een vertrek en iedereen weet hoe belangrijk de fans bij Antwerp zijn.

Kan het bestuur een gulden middenweg vinden? Want deze LZ7 is binnen een half jaar een pak meer waard dan hij nu is. Als ze hem op het juiste spoor kunnen houden natuurlijk. Want die tierlantijntjes met dat briefje gisteren zijn toch weer zaken die hij beter achterwege had gelaten.

Zelfs binnen de supportersschare zijn ze verdeeld: de fans die zijn belang voorop zetten en zij die vinden dat hij op de ziel van de club heeft getrapt, iets wat nooit vergeven kan worden. Maar wie gaat hier het laatste woord in hebben? Geloof ons als we zeggen dat Vercauteren zijn mening duidelijk is.