Debat van de week: wie wint de Beker van België? (En uw mening over het stopzetten van amateurvoetbal was duidelijk)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

Vorige week stelden we u de vraag rond de afschaffing van het amateurvoetbal voor de rest van het seizoen. En daarover was u duidelijk. Het leeuwendeel van de stemmers vindt het namelijk een goed idee dat het amateurvoetbal dit seizoen niet meer wordt hervat. Ongeveer 3 op 4 vindt het een goede zaak, 1 op 4 had liever toch het seizoen verder zien worden afgewerkt - al was het maar deels. Het belangrijkste puntje van kritiek was vooral dat het zolang heeft geduurd om tot een beslissing te komen. Bekervoetbal? Deze week krijgen enkele van die amateurclubs overigens toch nog de kans om (minstens) een wedstrijd te spelen in de Beker van België. Rest de vraag of een van hen zal kunnen stunten. En meer in het algemeen: welke ploeg maakt dit seizoen een doel van de Beker van België? Club Brugge - Antwerp zal zeker niet opnieuw de finale zijn, ze komen elkaar mogelijk al tegen in de achtste finale. Wie profiteert? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wint de Beker van België? Club Brugge 18% Olsa Brakel 2% Antwerp 7% Union SG 0% Luik FC 0% Anderlecht 9% OH Leuven 7% Cercle Brugge 0% Waasland-Beveren 0% KV Oostende 2% KV Kortrijk 0% Seraing 0% Standard 4% Beerschot 16% KV Mechelen 16% RWDM 0% Genk 4% Lokeren-Temse 4% STVV 0% Olympic Charleroi 2% Zulte Waregem 2% Eupen 0% AA Gent 4% Heur-Tongeren 2% Sporting Charleroi 0% Westerlo 0%