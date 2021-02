Hein Vanhaezebrouck feliciteert zijn collega: "Ik vroeg me af hoe een club erbij kwam hém te halen, maar hij heeft zich héél goed aangepast"

AA Gent speelde in eigen huis 2-2 gelijk tegen KAS Eupen. Er was na de match veel te doen over een aantal fases, maar er was ook lof van coach Hein Vanhaezebrouck voor zijn collega.

"Ik heb in het verleden wat kritiek gehad op mijn collega, die nu net vertrokken is", aldus Vanhaezebrouck op zijn persconferentie over Benat San José. Chapeau "Hoe komt een club erbij om een trainer te halen die in Chili, Saoedi-Arabië en zo succes haalt om voor de titel te gaan, om dan in België tegen degradatie te spelen? Dat waren mijn gedachten." "Maar ik moet zeggen: hij heeft zich écht heel goed aangepast. Hij brengt goed voetbal met Eupen, ik moet hem echt feliciteren. Zonder hun corona-uitbraak en de opeenvolging van matchen stonden ze misschien zelfs nog een pakje hoger."