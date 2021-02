Ex-scheidsrechter Serge Gumienny over de afgelaste wedstrijden: "We staan nog altijd niet verder dan tien jaar geleden"

De afgelastingen wegens het slechte weer van afgelopen weekend zorgen, naast de coronacrisis, nog eens voor extra problemen. De kalender van sommige clubs zat al propvol en nu moeten ook deze wedstrijden nog eens ingehaald worden. Gewezen topscheidsrechter Segre Gumienny begrijpt niet hoe dat kan.

Koning winter heeft afgelopen weekend de wedstrijden van de Jupiler Pro League serieus beïnvloed. Drie wedstrijden in onze hoogste voetbalklasse werden afgelast telkens omdat het veld onbespeelbaar was. Ex-scheidsrechter Gumienny zegt in Het Belang Van Limburg dat hij dat moeilijk kan begrijpen.

“Dat er wedstrijden in onze hoogste klasse moeten uitgesteld worden omwille van het weer is gewoon wraakroepend. Ik kan daar echt niet bij met mijn verstand. Oostende heeft er zogezegd alles aan gedaan om de match te laten doorgaan. Laat me niet lachen. Vergelijk dat eens met de maatregelen die Genk vorige week woensdag voor de Limburgse derby genomen heeft. Zo moet het", klinkt het duidelijk bij de gewezen scheidsrechter.

Volgens Gumienny moet er iets gaan veranderen op vlak van terreinverzorging: "Laat ons toch ophouden met die onnozele tenten, prul zijn ze, een ander woord heb ik er niet voor. We staan nog altijd niet verder dan tien jaar geleden. Okay, op Stayen heeft men de tent juist gebruikt en was het terrein bespeelbaar. Misschien is een overkapping alleen raadzaam bij kunstgras."

Sancties

De gewezen topscheidsrechter vindt dan ook dat er sneller sancties uitgedeeld moeten worden om de clubs te motiveren hun veld speelklaar te krijgen. "Er moet strenger opgetreden worden tegen deze slechte terreinen. 0-3 nederlaag en gedaan! Anders houdt het nooit op. Drie matchen afgelast op één speeldag, dat is om te lachen, laat ons dan maar gewoon weer een lange winterstop inlassen”, zegt Gumienny.