Na Sunderland en Tottenham krijgt nu ook Nederlandse club een documentaire

Voetballiefhebbers mogen zich al in de handen wrijven want na eerdere successen van Sunderland en Tottenham is er nu ook een nieuwe voetbaldocumentaire in de maak over Feyenoord. De Rotterdammers gunnen de supporters zo een exclusieve blik achter de schermen.

Volgens Het Laatste Nieuws krijgt Feyenoord hun eigen docu-serie. Het treedt daarmee in de voetsporen van enkele andere Europese grootheden zoals Manchester City en Tottenham.

De club uit Rotterdam is wel de eerste in Europa die in zee gaat met streamingplatform Disney+. Wanneer de documentaire uitgebracht wordt is nog niet bekend. Wel al bekend is dat het eerste seizoen in totaal acht afleveringen zal tellen.

Sunderland

De allereerste club die ooit toegang gaf tot hun dagdagelijkse werking aan de camera's was de Engelse traditieclub Sunderland. In samenwerking met Netflix brachten zij de populaire docureeks Sunderland Till I Die uit over het verval van van de club en hoe die twee keer achter elkaar degradeerde.