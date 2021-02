Supporter haalt 200.000 euro boven om gehuurde speler toch te laten spelen

Zondag wordt in Brazilië het wellicht beslissende duel voor de titel tussen Internacional en Flamengo gespeeld.

In de Braziliaanse competitie zijn nog twee duels te spelen. Dit weekend staan de nummers 1 en 2 tegenover elkaar. Internacional heeft in de stand 1 punt voorsprong op eerste achtervolger Flamengo. Bij International speelt Rodinei de pannen van het dak. Als rechtsback heeft hij een grote rol binnen zijn ploeg. Hij wordt echter uitgeleend door Flamengo aan Internacional. In de overeenkomst staat dat hij het onderlinge duel niet mag spelen, tenzij er 1 miljoen réals, of ongeveer 200.000 euro, betaald wordt.

De club heeft dat geld er niet voor over, maar een rijke supporter wel. “Ik ben een van degenen die niet zonder Inter kunnen”, citeert L’Equipe de man die in de voedingsmiddelenindustrie zit en tot de tien rijkste families van Brazilië hoort. “Hoewel ik ver weg woon is mijn liefde voor de club altijd enorm geweest. Het is de vreugde om overwinningen met mijn club in het hart te beleven en deze mogelijkheid om kampioen te worden deed mij besluiten hen te helpen. Ik weet dat onze spelers hun best zullen doen en ik heb er alle vertrouwen in dat Inter als winnaar uit de bus zal komen in de twee belangrijke wedstrijden die ons nog resten.”

De club bevestigde vrijdag dat ze het geld ontvangen hadden. Of hij effectief zal spelen, is nog niet duidelijk, maar volgens de Braziliaanse pers is er geen enkele twijfel mogelijk dat dit wel gebeurt. International was in 1979 voor het laatst landskampioen.