Vandenbempt schuift 'Trainer van het Jaar' naar voren: "Ik vind het nu al de prestatie van het jaar hoe het straks ook afloopt"

De strijd om Play Off 1 is bijzonder spannend. Dat komt omdat enerzijds de traditionele topclubs, uitgezonderd Club Brugge, op een erg matig niveau acteren. Anderzijds zijn er ook enkele 'kleintjes' die dit seizoen hoge ogen gooien.

KV Oostende is zo'n club die het eigenlijk tegen alle verwachtingen in heel erg goed doet. De kustboys klopten afgelopen weekend KV Mechelen en delen zo samen met KRC Genk de vierde plaats.

Deelname aan Play Off 1 is bovendien zeer realistisch met het op papier doenbare programma dat ze nog voor de kiezen krijgen. Eén van de auteurs van het Oostendse succes is ongetwijfeld coach Alexander Blessin. Commentator en radiostem Peter Vandenbempt is alleszins fan.

'Trainer van het Jaar'

"Ik vind het nu al de prestatie van het jaar hoe het straks ook afloopt. KVO-coach Blessin is eigenlijk al de trainer van het jaar wat mij betreft", klinkt het bij Sporza. Al had Vandenbempt aanvankelijk zijn twijfels bij diens aanstelling.

"Een hoop onbekende spelers geselecteerd op data enzovoort en een Duitse trainer van wie we nog nooit gehoord hadden, die nog geen ervaring had in het coachen van een eerste elftal en die geen kennis had van het Belgische voetbal."

Volgassfussbal

Ook de manier waarop Blessin zijn resultaten haalt, is knap. "Oostende doet dat dan ook nog eens met offensief, avontuurlijk, aantrekkelijk, aanstekelijk en energiek voetbal. Altijd en overal. Tegen Waasland-Beveren, maar ook tegen Club Brugge."