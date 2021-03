Kristian Thorstvedt schonk KRC Genk broodnodige punten op Mambourg: "Het werd verdorie tijd dat hij nog eens scoorde"

Kristian Thorstvedt opende vrijdag eindelijk zijn rekening voor KRC Genk, maar het was wel meteen een belangrijke treffer. De Noor schonk zijn werkgever de drie broodnodige punten op het veld van Sporting Charleroi.

Het doelpunt maakte veel emoties los bij de 21-jarige middenvelder: “Het werd verdorie tijd dat hij nog eens scoorde”, vertelt vader Erik Thorstvedt aan Het Laatste Nieuws.

Toch benadrukt de ex-doelman van Tottenham dat het voor zijn zoon allesbehalve een makkelijke periode is geweest, vooral de coronapandemie strooide roet in het eten van de jonge snaak: “De impact van jonge voetballers ver weg van huis mag je echt niet onderschatten. Het is voor hem de eerste keer. Nadat zijn goede vriend Mats Moller Daehli vertrok heeft hij het mentaal moeilijk gehad.”

Kristian Thorstvedt is een echte aanjager die soms wel eens flirt met het randje. Zo deelt hij met zijn vechtlust regelmatig een tik uit, en krijgt hij het ook vaak aan de stok met zijn tegenstanders: “Zolang hij niets dom doet is er niets mis met een beetje agressiviteit. Kristian heeft die vechtersmentaliteit al vroeg aangeleerd gekregen. Als hij die drive niet meer heeft verliest hij een groot deel van zijn kwaliteiten.”