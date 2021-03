Rob Schoofs wil absoluut in de top acht met KV Mechelen: "We zorgden zelf voor de ommekeer"

KV Mechelen zette een stevige remonte in. Voor Rob Schoofs zou het een ontgoocheling zijn om geen top acht te halen.

Niet bij de eerste acht eindigen zou voor de 26-jarige middenvelder van KV Mechelen een ontgoocheling zijn. “Eigenlijk wel. Ik denk vooral omdat we gewoon de kwaliteiten hebben. We mogen natuurlijk niet uit het oog verliezen dat we van heel ver terugkwamen, een juiste reactie toonden en zelf voor de ommekeer zorgden”, zegt Schoofs aan Sport/Voetbalmagazine.

KV Mechelen liet volgens Schoofs te vaak punten liggen. “Finaal zal blijken welke invloed het domme puntenverlies in het begin thuis tegen Cercle Brugge, KV Kortrijk, Waasland-Beveren en Beerschot, maar ook de pech, ondanks het goede spel, had op ons eindklassement. Het positieve gevoel moet uiteindelijk overheersen, ook omdat ons voetbal altijd aantrekkelijk was.”