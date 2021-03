Vincent Euvrard (RWDM) heeft favoriet in 1B: "Ik hoop dat zij als tweede eindigen, ze verdienen het echt"

RWDM heeft het RFC Seraing zondagmiddag zeer moeilijk gemaakt. Maar uiteindelijk won de Luikse club met 1-0 dankzij een doelpunt van Jallow. Ze tellen in de stand nu vijf punten meer op eerste achtervolger Lommel SK.

RWDM blijft zesde in de stand en is ook gered, maar het heeft nu geen echte doelstelling meer voor het einde van het seizoen: “Ik wil Seraing feliciteren en wens ze succes in de laatste wedstrijden. Ik hoop dat ze op de tweede plaats eindigen, want ze verdienen het echt voor het spel dat ze dit seizoen hebben gespeeld", zei Vincent Euvrard na de wedstrijd.

De Molenbeekers denken nu al aan volgend seizoen. "De resterende wedstrijden zullen ons helpen om vooruitgang te boeken en in ons proces en spelplan te passen. We kunnen ons meten met de beste teams in de reeks, we kunnen meer dan de zesde plaats. We hebben gewoonweg te weinig punten gepakt, maar moeten blijven werken", besloot Vincent Euvrard.