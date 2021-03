Casper De Norre opende niet alleen zijn rekening voor OHL maar is er ook een belangrijke factor

Zondag kwam er zomaar een wondermooi doelpunt uit de lucht gevallen in het AFAS Stadion. Kamal Sowah legde de bal achteruit. Casper De Norre twijfelde niet en nam de bal zonder nadenken in één tijd op de slof. Een pareltje.

Al moet de treffer van Aster Vranckx (KV Mechelen) en Julien Ngoy (KAS Eupen) niet onderdoen. Casper De Norre opende hiermee op het veld van KV Mechelen (2-2) wel zijn rekening voor OHL: “Wanneer je zo een bal ziet komen, mag je niet twijfelen. Dan moet je gewoon vol je kans gaan. Soms is het niets, zondag was het alles”, verklaarde de doelpuntenmaker aan de clubwebsite.

🎯 | Ce n'est pas tous les jours qu'un défenseur inscrit un but de classe mondiale. 🤤#KVMOHL pic.twitter.com/b3VZh1FjTZ — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 22, 2021

In het slot verspeelde Oud-Heverlee Leuven alsnog de voorsprong waardoor ze twee dure punten uit handen gaven. Het zal dus nog een spannende periode worden. De jongens van Marc Brys steken hun ambities niet onder stoelen of banken: “We willen na het einde van de reguliere competitie nog zes extra wedstrijden spelen.”

Genks jeugdproduct

Het zal de Limburger alvast deugd gedaan hebben. Hij kwam bij KRC Genk in een moeilijke situatie terecht, maar vond uiteindelijk een oplossing in de Dijlestad. Daar kwam hij, met onder meer Marc Brys en Sascha Kotysch, enkele bekenden tegen uit zijn verleden bij STVV.

Vooral de hereniging met zijn ex-trainer trok hem uiteindelijk over de streep. De Norre kende namelijk onder Brys zijn beste periode uit zijn carrière, al is hij nog steeds maar 24 jaar, voldoende groeimarge dus. Het was ook onder impuls van de ervaren T1 dat hij een transfer versierde naar de Luminus Arena.

KRC Genk betaalde maar liefst vier miljoen euro aan STVV. Het Genkse jeugdproduct streek na zes jaar opnieuw neer bij zijn droomclub. Hij verzamelde 32 optredens en een landstitel, maar kwam uiteindelijk door de hevige concurrentie op beide flanken niet meer in de plannen voor.

© photonews

Sterkhouder bij OHL

De 23-jarige linkervleugelverdediger geniet in Leuven opnieuw van een statuut als vaste waarde. Dat zorgt ook voor de nodige betrokkenheid in de doelpuntenproductie. In 20 wedstrijden wist hij niet alleen een fenomenale treffer te maken, maar deelde hij ook nog eens vier assists uit.

In het 3-5-2 systeem is Casper De Norre een cruciale factor voor het team. De werkmier neemt, ondanks zijn rechtervoet, heel de linkerflank voor zijn rekening. Dat zorgt ervoor dat hij moeilijker voorzetten voor het doel kan gooien, maar hierdoor is hij wel enorm gevaarlijk als hij naar binnen knijpt. Hij behoort dus tot een sterkhouder van het team. Ook de jonge verdediger zal dus een groot aandeel hebben als OHL zich op het einde van de rit in de top acht nestelt, of eventueel zelfs Play-off I.

Het lijkt dus ook vrijwel zeker dat het Leuvense bestuur de komende weken de overstap definitief zullen maken. Momenteel is De Norre op huurbasis actief in het King Power At Den Dreef Stadion, weliswaar met aankoopoptie.