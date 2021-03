OFFICIEEL: KV Oostende verliest basispion op laatste dag van de mercato aan Zweedse ploeg

Ari Skulason vertrekt per direct bij KV Oostende. De IJslandse verdediger was in juni sowieso einde contract, maar op deze manier verdienen de West-Vlamingen er nog iets aan.

IF Norrköping neemt Ari Skulason over van KV Oostende. In Zweden sluit de transfermarkt immers pas op 31 maart. Een transfersom is momenteel niet bekendgemaakt.

"Skulason had een drang om opnieuw in Zweden te voetballen", aldus Gauthier Ganaye. "Bovendien kon hij er een meerjarig contract tekenen. Ook voor Oostende is dit een goede deal."