Antwerp speelt maandag tegen Anderlecht en heeft alle troeven in handen om de tweede plaats te behouden. Supporter en muzieklegende Guido Belcanto wou nog even een ode opdragen aan The Great Old.

Supporter zoals Guido Belcanto voor jouw ploeg richting de play-offs!





Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (05/04).