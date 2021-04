Clement wil de drie punten tegen paarswit, maar "Anderlecht uit PO1 houden leeft niet in mijn groep"

Vincent Kompany liet vandaag op zijn persconferentie weten dat hij al maanden uitkijkt naar het duel met Club Brugge.

Clement ziet dat eventjes anders dan zijn collega. “Met alle respect voor Anderlecht, hé. Maar dat heb ik nog nooit gehad. Mijn focus ligt altijd op de volgende wedstrijd”, zegt Clement op de persbabbel. Van onderschatting is geen sprake. “Anderlecht is al maanden aan het groeien: die match op Antwerp was niet nodig om dat te concluderen. Voor ons tellen vooral drie punten, daar is er geen verschil met andere wedstrijden. Het is wel een heel belangrijke wedstrijd voor de fans, en ook een stap dichter om ons doel te bereiken op het einde van het seizoen.”

De supporters willen het misschien wel, maar blauwzwart is niet bezig om Anderlecht uit PO1 te houden. “Anderlecht uit PO1 houden leeft niet in mijn groep. Als we winnen, verkleinen we hun kansen. Dat klopt. Maar dan zullen we vooral blij zijn dat we zélf de zege halen.”

Voor Clement mag Anderlecht gerust naar PO1. “Ja, al verdienen Oostende en andere ploegen dat in mijn ogen ook. Door Play-off 1 in te krimpen tot vier ploegen, is het een pak spannender geworden. De laatste jaren zag je al dat het rond de vierde en vijfde plaats telkens heel close was. Ik vind die spanning goed voor onze competitie, want zelf rond plaats elf en twaalf hebben ze nu nog perspectief. Daarom ben ik fan van de huidige vorm van play-offs, al blijft die puntendeling het enige manco. Punten aftrekken op het einde van de rit: dat blijft iets onbegrijpelijk.”