Italiaans minister van Volksgezondheid bezorgt UEFA koude rillingen: "Voorbarig om aan te nemen dat de openingswedstrijd zal gespeeld worden"

Roberto Speranza bezorgt UEFA koude rillingen. De Italiaanse minister van Volksgezondheid plaatst plots vraagtekens bij de openingswedstrijd van het komende EK. Wat als?

UEFA gaf de nationale voetbalbonden tot vorige week de tijd om uitsluitsel te geven of de EK-wedstrijden op hun grondgebied met of zonder publiek worden gespeeld. Enkel in Ierland bleef het stil.

Dat wil zeggen dat Italië wél liet weten dat er wedstrijden in Rome kunnen worden gespeeld. Maar nu moeit de Italiaanse minister van Volksgezondheid zich in de discussie. Plots is er géén zekerheid over de openingsmatch tussen Italië en Turkije in Rome.

“Het is voorbarig om aan te nemen dat de wedstrijd simpelweg zal gespeeld worden”, verrast Roberto Speranza in La Repubblica. “Al zal Italië wel alle nodige inspanningen leveren om het EK in goede banen te leiden.”